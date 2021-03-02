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В Грузии начались столкновения протестующих с полицией

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В центре Тбилиси перед зданием парламента Грузии оппозиция проводит массовую акцию протеста. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на тelegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Собравшиеся требуют освободить арестованного лидера ведущей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелию и провести новые парламентские выборы.

Произошло уже несколько столкновений с полицией. Так, протестующие пытались перекрыть дорогу, однако этому помешали сотрудники правоохранительных органов. Один активист задержан, еще двоих вывели с территории, где проходит массовая акция. После этого обстановка в центре Тбилиси стала напряженной.

Ранее стало известно о проведении во вторник, 2 марта встречи представителей оппозиции и властей Грузии. Она пройдет в президентской резиденции. Провести встречу между властями и оппозицией предложил находящийся в Тбилиси с официальным визитом президент Европейского совета Шарль Мишель.

Ситуация в Грузии накалилась после задержания соратника бывшего президента страны Михаила Саакашвили, руководителя крупнейшей в стране оппозиционной партии Ники Мелия.

Его обвиняют в организации попытки штурма парламента летом 2019 года. В конце июня 2019-го его освободили под залог в 30 тысяч лари (более девяти тысяч долларов США) и обязали носить электронный браслет. Мелия внес залог, но в ноябре 2020-го на митинге против результатов парламентских выборов публично сорвал с себя браслет и выбросил, назвав его символом несправедливости.


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URL: https://www.vb.kg/397942
Теги:
Грузия, митинг
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