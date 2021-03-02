Горбачев: Меня ругают за гласность, но без нее ничего не изменилось бы

Сегодня, 2 марта 2021 года, исполнилось 90 лет первому и последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. О том, что он считает главным делом своей жизни, возможностях сохранить СССР, необходимости изменений и любимых книгах он рассказал в интервью ТАСС.

Что вы считаете главным делом своей жизни?

- Конечно, перестройку и все, что с ней связано. Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, - люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой. И поэтому попытка отбросить страну в прошлое - путч ГКЧП - не удалась. А на внешней арене главное - прекращение холодной войны, радикальное сокращение ядерных вооружений.

Если бы вы могли, хотели бы вы что-то поменять в своей жизни, в своих решениях?

- Принципиальные решения я принимал и в своей жизни, и в политике. Их я бы не менял. В политике, конечно, многое сегодня видится яснее, были промахи. Меня, я знаю, критикуют за "доверчивость". Но если бы я не доверял людям, народу, то перестройка вообще не началась бы. Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы.

Тэтчер называли Железной леди, Громыко - Мистер Нет, а как бы вы хотели, чтобы называли вас?

- Эти формулировки, по-моему, не совсем точные. Так что лучше без прозвищ.

Как вы думаете, почему в переломный момент председатель правительства, глава КГБ, министр обороны и другие выступили против вас, но не в открытой политической борьбе, а пошли на создание ГКЧП?

- Да, в открытой политической борьбе реакционеры всегда проигрывали. И у названных вами людей были все возможности бороться, возражать открыто. И то, что они пошли на государственный переворот, - преступление. Так и было сказано в обвинительном заключении, утвержденном генеральной прокуратурой. Но суда не было, потому что власть пошла на сделку с ними.

Ряд историков считает, что перестройка не достигла успеха из-за рассогласованности экономической и политической реформы. Вы согласны с этим утверждением?

- Если бы не политическая реформа, то любые попытки экономической реформы увязли бы в бюрократическом болоте. Так в нашей истории бывало, и это повторилось бы. Нам часто ставят в пример Китай. Но там потребовались годы, чтобы выйти на вариант, который себя оправдал. Нашей стране нужна была поэтапная рыночная реформа, а не шоковая терапия. Но в 90-е годы возобладали радикалы, и это дорого обошлось России, ее гражданам.

Нужна ли России новая перестройка? Может ли она произойти? Если да, то готова ли к этому страна?

- Перемены, конечно, нужны. Неважно, как они будут названы. Реформы, перестройка - это процесс выхода страны к нормальной, достойной жизни для всех людей. Легкими они не бывают. Тем более, сейчас все осложняется последствиями пандемии. Но, я думаю, люди хотят перемен.

За последние годы вышло несколько больших работ, рассказывающих о вашей жизни, - это документальные фильмы Херцога и Манского, а также спектакль "Горбачев" в Театре наций. Смотрели ли вы их? Как вы относитесь к тому, что стали персонажем художественных произведений? Как вы считаете, это в большей степени интерес именно к вам как к политику или к тому периоду истории? В фильме Манского вы много цитировали Пушкина. Насколько вам нравится поэзия, литература, кино? Может быть, назовете любимые произведения?

- Да, я смотрел и фильмы, и спектакль. Знаю, что к ним огромный интерес. Наверное, это интерес и ко мне, и к перестройке. Если это так - то я рад. Люди должны понять перестройку. Именно так я назвал книгу, вышедшую несколько лет назад, - "Понять перестройку". А сейчас выходит книга писем ко мне - от наших граждан и из-за рубежа. Она называется "Понять Горбачева".

Сейчас, к сожалению, у меня нет возможности ходить в театр, в кино. В свое время мы с Раисой не упускали ни одной возможности посмотреть новую постановку, обсудить фильм, книгу. А то, что во мне с детства, и сейчас со мной. Народные песни - русские, украинские. Русская классическая литература, Пушкин, Лермонтов - "Выхожу один я на дорогу"… До сих пор ценю Николая Островского - "Как закалялась сталь". Вспоминаю людей моего поколения - Чингиза Айтматова, Олега Ефремова, Армена Джигарханяна, других писателей, актеров, режиссеров…

Возможно ли восстановление СССР в том или ином виде сейчас, нужно ли это?

- Я не раз говорил: Союз можно было сохранить. Конечно, обновленный, реформированный, дающий республикам широкие права, реальный суверенитет. А сейчас уже почти 30 лет существуют независимые государства. Существует Евразийский экономический союз, Организация Договора коллективной безопасности. Вот эти организации надо укреплять. И сделать все, чтобы восстановить отношения с теми республиками, с которыми у нас сейчас разлад. Нужна такая программа.

Беседовал Артем Токарев

Источник: tass.ru