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Золотодобывающие компании в России просят открыть въезд для мигрантов

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Золотодобывающие компании Иркутской области столкнулись с дефицитом рабочих в связи с оттоком мигрантов. Предприятия уже заявили о возможном срыве работ и утвержденных планов по добыче золота. Глава области Игорь Кобзев направил письмо в правительство с просьбой согласовать разрешение на въезд для более чем трех тысяч иностранных рабочих.

Всего в Бодайбинском районе Иркутской области добычей золота занимаются 36 предприятий. В настоящее время разрешение на привлечение рабочей силы из-за границы получила лишь одна компания. Еще 14 недропользователей заявили, что для полноценной работы им необходимо 3415 иностранных сотрудников.

Сезон работы у золотодобывающих компаний начинается в марте. Однако многие предприятия еще не запустили производственные процессы, так как на месторождениях не хватает рабочих рук. Представители сектора заявляют, что в этом году планы по добыче драгоценного металла могут быть сорваны.

Отметим, ранее о нехватке трудовых ресурсов заявили представители строительного и аграрного секторов. Для облегчения условий ведения бизнеса в условиях пандемии федеральные власти согласовали процедуру организованного набора рабочих в иностранных государствах. В основном по этой системе трудоустраивают людей из Таджикистана и Узбекистана.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/397944
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, миграция, Россия
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