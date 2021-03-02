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Бывший президент Франции Николя Саркози год проведет в тюрьме

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Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюремного срока по обвинению в коррупции и торговле влиянием.

Год из этого срока Саркози должен будет провести в тюрьме, еще два года назначены условно.

Саркози признали виновным в том, что он пытался с помощью подкупа получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. В качестве улик обвинение предоставило в суд записи телефонных разговоров бывшего президента.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы - двум реальным и двум условным.

До рассмотрения апелляции и вступления приговора в силу Саркози останется на свободе.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Сейчас против Саркози расследуется еще одно уголовное дело. Бывшего президента подозревают в том, что он незаконно получал финансирование от президента Ливии Муаммара Каддафи.

Сам Саркози заявлял, что его преследование связано с деятельностью на посту президента: по мнению политика, уголовные дела это месть судей за его попытки ограничить их полномочия.


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URL: https://www.vb.kg/397949
Теги:
президент, Франция, тюрьма
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