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Вылететь в Россию станет проще. Основания для въезда планируют отменить

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстан намерен присоединиться к российской программе "Путешествие без COVID". Участие в этой программе позволит упростить процедуру пересечения границ между станами. Данный вопрос обсудили в ходе встречи по итогам первого зарубежного визита президента Садыра Жапаров в Россию первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что на встрече был обсужден весь спектр вопросов двухстороннего сотрудничества, в том числе практическая реализация договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств.

"Стороны детально проговорили вопрос участия Кыргызской Республики в российской программе "Путешествий без COVID". Была достигнута договорённость о проведении оценки соответствия кыргызских медицинских лабораторий требованиям Российского потребительского надзора для участия в данной программе. Ожидается, что указанное решение позволит отменить необходимость получения основания для въезда кыргызских граждан на территорию Российской Федерации", - сообщает аппарат правительства.

Кроме того, стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества в сфере образования, в частности, достигнута договоренность об увеличении бесплатных квот на обучение кыргызстанских студентов в российских ВУЗах и увеличения количества школьных учителей из Российской Федерации по программе "Российский учитель за рубежом".


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URL: https://www.vb.kg/397950
Теги:
Россия, Кыргызстан, Артем Новиков, COVID-19
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