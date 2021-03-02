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USAID и гражданское общество помогли жертвам семейного насилия

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- Александра Василькова
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В Бишкеке сегодня прошло обсуждение результатов сотрудничества между организациями гражданского общества и правительством в сфере борьбы с семейным насилием. Инициативы финансировались в рамках грантовой программы проекта USAID "Жигердуу жарандар" и охватили более 2,5 тысяч жертв семейного и гендерного насилия, получивших социальную, правовую и психологическую поддержку со стороны одиннадцати организаций гражданского общества (ОГО).

Эти инициативы стали ответом на рост числа случаев семейного насилия по всей республике во время карантина, связанного с Ковид-19. Организации, получившие гранты, работали во всех регионах, предоставляя приюты, гигиенические и продовольственные наборы, материальную помощь и психологическую консультацию пострадавшим от насилия и уязвимым семьям.

Ряд организаций также проводили информационно-разъяснительные кампании по предупреждению насилия как на национальном, так и на местном уровне. При поддержке Центра координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции КР были проведены тренинги для адвокатов по оказанию юридической помощи пострадавшим от насилия .

Кроме того, некоторые организации работали над улучшением сотрудничества между государственными органами, ответственными за предупреждение насилия.

В своем выступлении на мероприятии директор отдела USAID по вопросам демократии и госуправления Ноэль Бауэр подчеркнул важность продолжения согласованных усилий по продвижению гендерного равенства в целях предотвращения насилия в отношении женщин.

"Сокращение гендерного и семейного насилия требует долгосрочных, слаженных и систематических усилий со стороны правительства и гражданского общества. И USAID всегда готов поддержать такие слаженные действия", – отметил Бауэр.

Важным достижением данной программы грантов является создание 17 новых местных комитетов по предупреждению насилия в семье (КПНС) и укрепление существующих 84 КПНС. Созданные по инициативе Правительства Кыргызской Республики КПНС состоят из сотрудников муниципалитетов, лидеров местных сообществ и представителей гражданского общества. По мере появления таких комитетов в городах и селах, проектом "Жигердуу жарандар" была оказана поддержка в укреплении сотрудничества между органами местного самоуправления (ОМСУ) и КПНС.

"КПНС доказывают свою эффективность в качестве рабочего механизма поддержки граждан, пострадавших от насилия в семье, – отметила в своей вступительной речи заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова, подчеркнув, что эффективность таких средств предупреждения насилия зависит от сотрудничества между правительством и гражданским обществом. – Разрабатываемые в настоящее время новая Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 г. и Национальный план действий по достижению гендерного равенства на 2021-2023 гг. будут отражать меры, которые мы и наши партнеры из гражданского общества предпримем для сокращения гендерного насилия в Кыргызстане".

В ходе мероприятия представители одиннадцати организаций обсудили и поделились интересными примерами из практики, достижениями и проблемами, возникшими в ходе реализации своих проектов. После презентации проекта "Жигердуу жарандар" о результатах мониторинга КПНС состоялась панельная дискуссия о способах улучшения взаимодействия правительства и гражданского общества в борьбе с гендерным и семейным насилием в республике.


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URL: https://www.vb.kg/397952
Теги:
USAID, права человека, правозащитники, семейное насилие, Кыргызстан
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