Отунбаева: Становление государства пока идет у нас сложным неровным путем

Экс-президент Роза Отунбаева поздравила первого президента СССР Михаила Горбачева с юбилеем – 90-летием. В своём поздравительном послании, опубликованном на официальном сайте Отунбаевой, она написала, что за последние 30 лет со времени распада Советского Союза и его ухода с поста Президента СССР улеглись страсти, приутихли конфронтация и конфликты бурных лет конца прошлого века.

Далее она пишет: История неумолимо продолжает свой ход. Каждое постсоветское государство сейчас является субъектом международных отношений, развивается своим путем.

"В Кыргызстане, дорогой Михаил Сергеевич, Вас знают, как выдающегося государственного деятеля ХХ века. Уверена, что со временем величие Вашего эпохального вклада в мировую историю будет проступать еще ярче и рельефнее, по достоинству будет оценено его значение. Два имени из российского политического иконостаса являются судьбоносными для моего народа. В.И. Ленин и советская власть спасли нашу нацию от истребления, вернули людей с чужбины в родные края, стали мотором и двигателем ее развития и прогресса на протяжении более семи десятилетий советской жизни. М.С. Горбачев и его эпоха гласности и перестройки, разрядки и ускорения открыли бескровный путь к независимости страны, сориентировали нас на демократический путь развития. Становление государства, нацие-строительство пока идет у нас сложным неровным путем. Но я верю, мы непременно выберемся на путь созидания, роста и прогресса, мы добьемся и обязательно состоимся как успешная добротная страна!" - говорится в поздравлении.