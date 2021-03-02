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В Бишкекский горкенеш на 45 депутатских мандатов претендует 2012 кандидатов

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- Оксана Гут
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61 партия выдвинула списки кандидатов на выборы в 28 местных кенешей. Из них 27 в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Согласно Календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов в местные кенеши Кыргызской Республики, завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей.

В Бишкекский городской кенеш, куда могут пройти 45 депутатов, баллотируются 27 политических партий. В каждой из них от 68-ми до 98-ми кандидатов. В общей сложности в выборах участвуют 2012 человек.

В частности:

  1. "Патриот"
  2. "Свобода выбора"
  3. "Народно-демократическая партия Кыргызстана"
  4. "Реформа"
  5. "Эмгек"
  6. "Наш народ"
  7. "Ак Бата"
  8. "Социалистическая партия Кыргызстана"
  9. "Улутман"
  10. "Бутун Кыргызстан"
  11. "Замандаш"
  12. "Партия коммунистов Кыргызстана"
  13. "Власть народу"
  14. "Народная партия"
  15. "Демократическое движение Кыргызстана"
  16. "Ыйман Нуру"
  17. "Ата-Журт Кыргызстан"
  18. "Социал-демократы"
  19. "Партия Зеленых Кыргызстана"
  20. "Ынтымак"
  21. "Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана"
  22. "Улуу-Журт"
  23. "Ишеним"
  24. "Кыргызстан"
  25. "Айкол Кыргызстан"
  26. "Республика"
  27. "Тынчтык".

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, до 12 марта.


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URL: https://www.vb.kg/397956
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, партии, Бишкек, Кыргызстан, политика
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