В Бишкекский горкенеш на 45 депутатских мандатов претендует 2012 кандидатов

61 партия выдвинула списки кандидатов на выборы в 28 местных кенешей. Из них 27 в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Согласно Календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов в местные кенеши Кыргызской Республики, завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей.
В Бишкекский городской кенеш, куда могут пройти 45 депутатов, баллотируются 27 политических партий. В каждой из них от 68-ми до 98-ми кандидатов. В общей сложности в выборах участвуют 2012 человек.
В частности:
Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, до 12 марта.