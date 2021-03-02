В Бишкекский горкенеш на 45 депутатских мандатов претендует 2012 кандидатов

61 партия выдвинула списки кандидатов на выборы в 28 местных кенешей. Из них 27 в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Согласно Календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов в местные кенеши Кыргызской Республики, завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей.

В Бишкекский городской кенеш, куда могут пройти 45 депутатов, баллотируются 27 политических партий. В каждой из них от 68-ми до 98-ми кандидатов. В общей сложности в выборах участвуют 2012 человек.

В частности:

"Патриот" "Свобода выбора" "Народно-демократическая партия Кыргызстана" "Реформа" "Эмгек" "Наш народ" "Ак Бата" "Социалистическая партия Кыргызстана" "Улутман" "Бутун Кыргызстан" "Замандаш" "Партия коммунистов Кыргызстана" "Власть народу" "Народная партия" "Демократическое движение Кыргызстана" "Ыйман Нуру" "Ата-Журт Кыргызстан" "Социал-демократы" "Партия Зеленых Кыргызстана" "Ынтымак" "Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана" "Улуу-Журт" "Ишеним" "Кыргызстан" "Айкол Кыргызстан" "Республика" "Тынчтык".

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, до 12 марта.