Садыр Жапаров & внешняя политика

Похоже, президент Садыр Жапаров плотно взялся за реализацию внешней политики республики. Только на днях глава Кыргызстана посетил Москву, где провел ряд важных встреч, а также бизнес-форум.

Для российских инвесторов Садыр Жапаров привез 21 проект, на первом месте среди них предложения для энергетического сектора. Это Камбаратинская ГЭС мощностью 1860 МВт и стоимостью 2,869 млрд долл., Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС (1305 МВт и 3,3 млрд долл.), а также еще несколько проектов, сопоставимых по требуемым вложениям.

Также российскому бизнесу предложили вложиться в индустриально-торговый логистический комплекс (276 млн долл.), который включает таможенный контроль и предназначен для торговли как с партнерами по ЕАЭС, так и с другими странами. Есть в пакете ряд дорожных проектов стоимостью 25-600 млн долл.

При том что в прошлом году российские инвестиции в Кыргызстан составили всего порядка 20 млн долларов, пакет предложений получился солидный. По итогам визита Садыра Жапарова Бишкек получил 623 млн руб., решается вопрос о выделении ранее обещанных 100 млн долл. через Евразийский фонд стабилизации и развития. Достигнута договоренность о поставках в Киргизию зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников.

Практически сразу после визита в Россию Садыр Жапаров направился в соседний Казахстан, где сегодня встретился со своим визави Касымом-Жомартом Токаевым. Глава РК подтвердил приверженность партнёрству и союзническим отношениям с Кыргызстаном, подчеркнув, что ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет.

На встрече обсуждался ряд актуальных тем двусторонней повестки, определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур.

Президент Казахстана отметил, что между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений.

"Напротив, мы выразили намерения оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров, в свою очередь, подчеркнул, что большие надежды в продвижении национальных интересов двух стран и народов возлагаются на кыргызско-казахстанский Высший Межгосударственный совет, Межпарламентский Совет и Межправительственный Совет, проведение очередных заседаний которых запланировано на ближайшую перспективу.

"Особое внимание мы уделили дальнейшему развитию и углублению союзнических отношений и стратегического партнерства между нашими государствами, взаимодействию в интеграционных и международных объединениях. Казахстан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает третье место, уступая по показателям только России и Китаю. Мы договорились, что будем и дальше наращивать взаимную торговлю, создавая необходимые для этого условия.

В ходе переговоров мы обсудили вопросы культурного сотрудничества двух родственных народов, имеющих общие исторические, культурные и языковые корни и традиции. В этом году в Кыргызстане пройдут Дни культуры Казахстана, а в 2022 - Дни культуры Кыргызстана в Казахстане", - сказал Жапаров.

Кроме того, были приняты решения:

- о проведении казахско-кыргызского Первого Межрегионального форума,

- об ускорении создания логистического центра на казахско-кыргызской государственной границе,

- о проведении очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в 2021 году в Кыргызстане,

- о предоставлении военно-технической помощи вооруженным силам Кыргызстана,

- о возведении памятника Абаю в КР, в Нур-Султане – монументов Манасу и Чингизу Айтматову,

- об увеличении в 10 раз квот для кыргызских студентов. Предложено открыть филиал одного из ведущих вузов Казахстана в Бишкеке.

В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества,

- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан об оказании безвозмездной военно-технической помощи;

- Соглашение между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан о развитии национальных видов спорта и народных игр;

- План мероприятий сотрудничества между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Казахстан на 2021 г.;

- План совместных мероприятий Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР и Министерства торговли и интеграции РК на 2021–2022 гг.;

- Программа сотрудничества между МИД КР и МИД РК на 2021–2022 гг.;

- Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой цифрового развития при Правительстве КР и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

- Протокол Министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Министра энергетики, Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по товарообмену электроэнергией.

По данным МИД КР, у главы государства в ближайшее время также намечено посещение Узбекистан и Китая.

По мнению политолога Марса Сариева, очередность стран, которые выбрал для первых зарубежных визитов Садыр Жапаров, не является случайной.

"После посещения Москвы Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Казахстан и Узбекистан, получено приглашение из Китая. Во время телефонного разговора Си Цзиньпин пригласил его совершить официальный визит в Пекин. Думаю, что как раз эти визиты показывают, какие страны являются наиболее важными для Кыргызстана. Очередность посещений тоже свидетельствует об этом, это стратегические партнеры Кыргызстана. Казахстан и Узбекистан – соседи и в рамках многосторонних консультаций этих стран с Кыргызстаном вырабатывается свои позиция, центральноазиатская", – отметил он в разговоре с "МК-Азия".

По итогам российского вояжа Садыра Жапарова, его уже назвали "чрезвычайно харизматичный человеком". Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказался российский политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

"Буквально сегодня посмотрел доступный протокольный ролик шестиминутной встречи с Путиным. Он (Жапаров - авт.) вел себя достойно, он больше молчал, меньше говорил. Говорил очень впопад. Смотрел прямо. Одет был грамотно, черные ботинки, темные носки. Все было нормально, ничего вызывающего и раздражающего не было. Поэтому у меня такое ощущение, что у него есть будущее. Я имею в виду в отношениях с Россией", - сказал Дубнов.

"Он конечно самым необычным путем пришел к власти и он чрезвычайно харизматичный человек. Сумевший доказать право на эту харизму своими действиями. Уже достаточно давно проявлявшимися. Он обещал бороться с коррупцией еще в конце нулевых годов при президенте Бакиеве, которого выгнали из страны. Он продолжал бороться с коррупцией все второе десятилетие 21-го века. И он обещал искоренить коррупцию полностью тоже уже сейчас", - сказал Аркадий Дубнов.

Если по итогам остальных визитов другие внешние партнеры – Казахстан, Узбекистан, Китай смогут также сказать, что у Кыргызстана есть будущее в отношениях с ними, то можно будет уверенно говорить, что главную задачу по восстановлению международного имиджа страны президент Садыр Жапаров смог решить.