Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и услуг в режиме онлайн

Воспользуйся расширенным функционалом мобильного приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 400 сервисов и услуг с баланса абонента MegaCom быстро, удобно и легко, а самое главное безопасно – в режиме 24/7.
Плати за коммунальные услуги, сотовую связь, Интернет, ТВ, онлайн-покупки, заказ еды, цветов, проверяй штрафы за нарушение ПДД, отправляй показания за газ и электроэнергию, пополняй транспортные карты, а также платежные карты Optima Bank, MBank без комиссии.
Как начать пользоваться MegaPay?
Скачай приложение MegaPay с Google Play или App Store и пройди идентификацию онлайн не выходя из дома или офиса.
Преимущества мобильного приложения MegaPay:
Удобный финансовый инструмент MegaPay со множеством полезных функций станет вашим незаменимым помощником в повседневной̆ жизни!
MegaPay - гарант качества и безопасности!