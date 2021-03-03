Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и услуг в режиме онлайн

Воспользуйся расширенным функционалом мобильного приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 400 сервисов и услуг с баланса абонента MegaCom быстро, удобно и легко, а самое главное безопасно – в режиме 24/7.

Плати за коммунальные услуги, сотовую связь, Интернет, ТВ, онлайн-покупки, заказ еды, цветов, проверяй штрафы за нарушение ПДД, отправляй показания за газ и электроэнергию, пополняй транспортные карты, а также платежные карты Optima Bank, MBank без комиссии.

Как начать пользоваться MegaPay?

Скачай приложение MegaPay с Google Play или App Store и пройди идентификацию онлайн не выходя из дома или офиса.

Преимущества мобильного приложения MegaPay:

оплата бытовых, обязательных и желаемых услуг в один клик, без комиссии; зачисление средств на карты MBank Online, Visa Optima Bank без комиссии; широкая сеть точек пополнения баланса телефона абонента MegaCom; доступ к государственным услугам в онлайн-режиме; погашение кредитов "Салым Финанс", "АБН", "Бир Топ", "Первая МФК", "FINCA Банк", "Бакай", "Компаньон", "Керемет Банк", "ДосКредобанк" и других организаций; пополнение депозитов в коммерческих банках Кыргызстана онлайн; оплата за заказ и доставку еды, цветов, посылок; заказ кобрендинговой карты "Элкарт" не выходя из дома; постоянное расширение спектра услуг, улучшение функционала и интерфейса мобильного приложения.

Удобный финансовый инструмент MegaPay со множеством полезных функций станет вашим незаменимым помощником в повседневной̆ жизни!

MegaPay - гарант качества и безопасности!