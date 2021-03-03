В Жогорку Кенеше новый депутат - Акыл Кемелов

В Жогорку Кенеше новый депутат.

Сегодня, 3 марта, на заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга депутата Кемелова Акыла Канатбековича. От пришел от фракции "Республика-Ата-Журт".

Отметим, Акыл Кемелов приступает к обязанностям депутата в связи с уходом из парламента Максата Сабирова, который 24 февраля заявил о решении прекратить полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции "Республика–Ата Журт".

Об Акыле Кемелове известно, что он бывший спортсмен - является трехкратным чемпионом Кыргызстана по Кулатуу, общественным деятелем и меценатом.