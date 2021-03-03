Казахстан готовится открыть КПП "Акжол" в ближайшее время

Важным вопросом в двусторонней повестке дня является повышение пропускной способности на казахско-кыргызской границе в целях улучшения условий передвижения наших граждан и торговых потоков. Об этом в рамках визита в РК Садыра Жапарова сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что принимаются меры для увеличения пропускной способности пограничных постов.

- Одним из ярких подтверждений этой работы является модернизация крупнейшего пункта "Кордай" (Акжол). Будут созданы комфортные условия для пересечения границы. Обновлено оборудование, построена восьмиполосная автодорога, и эта работа будет продолжена, усовершенствован режим паспортного контроля. Это все позволит существенно увеличить поток пассажиров и транспорта между двумя странами. Казахстан готов открыть данный объект в ближайшее время. Согласно договоренности, кыргызская сторона также в ближайшее время завершит соответствующую работу, - сообщил глава Казахстана.