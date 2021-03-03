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Водный вопрос РК и КР. Токаев сообщил о договоренностях с Жапаровым

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- Виктория Гунгер
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Еще одним пунктом переговоров в рамках визита Садыра Жапарова в Казахстан стало обсуждение водно-энергетической кооперации.

Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев наше взаимодействие по бассейнам рек Чу и Талас на сегодняшний день является примером для многих стран.

- У нас действует совместная Комиссия по использованию водохозяйственных межгосударственных сооружений.

Казахстан ежегодно оказывает финансовую помощь на ремонт и эксплуатацию этих объектов. За последние десять лет на эти цели мы выделили более 1 млрд тенге. Мы продолжим работу по данному вопросу в двустороннем формате, а также с другими партнерами по региону. По вопросам рек нам необходимо эффективное взаимодействие, только так мы сможем избежать разногласий, – заявил Токаев.


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URL: https://www.vb.kg/397981
Теги:
вода, Казахстан, энергетика, Кыргызстан, деньги
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