Водный вопрос РК и КР. Токаев сообщил о договоренностях с Жапаровым

Еще одним пунктом переговоров в рамках визита Садыра Жапарова в Казахстан стало обсуждение водно-энергетической кооперации.

Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев наше взаимодействие по бассейнам рек Чу и Талас на сегодняшний день является примером для многих стран.

- У нас действует совместная Комиссия по использованию водохозяйственных межгосударственных сооружений.

Казахстан ежегодно оказывает финансовую помощь на ремонт и эксплуатацию этих объектов. За последние десять лет на эти цели мы выделили более 1 млрд тенге. Мы продолжим работу по данному вопросу в двустороннем формате, а также с другими партнерами по региону. По вопросам рек нам необходимо эффективное взаимодействие, только так мы сможем избежать разногласий, – заявил Токаев.