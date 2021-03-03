Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.90 - 102.90

Политолог: Вопрос явки избирателей на выборах в БГК будет стоять остро

161  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вопрос явки на предстоящих выборах в БГК будет стоять очень остро. Показательны в этом плане последние голосования бишкечан, где к урнам пришло крайне мало избирателей. Понятно уже сейчас, что на выборы в Горкенеш придет еще меньше народу. Об этом VB.KG сообщил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, новым партиям, которые сейчас заявляют о себе, будет тяжело за короткий отрезок времени убедить бишкечан, что они смогут работать в их интересах.

- Поэтому, главный вопрос - насколько этим партиям удастся доказать свою нужность избирателям. Что им придется для этого сделать, сказать сложно, но одной агитации точно будет мало, - подчеркнул Шестков.

Напомним, выборы в Бишкекский горкенеш назначены на 11 апреля. На данный момент участвовать в избирательном процессе изъявили желание 27 партий. В каждой из них от 68-ми до 98-ми кандидатов. В общей сложности в выборах участвуют 2012 человек.

Однако получить заветный мандант "городского" депутата смогут лишь 45 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397990
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Бишкек, Кыргызстан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  