Политолог: Вопрос явки избирателей на выборах в БГК будет стоять остро

Вопрос явки на предстоящих выборах в БГК будет стоять очень остро. Показательны в этом плане последние голосования бишкечан, где к урнам пришло крайне мало избирателей. Понятно уже сейчас, что на выборы в Горкенеш придет еще меньше народу. Об этом VB.KG сообщил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, новым партиям, которые сейчас заявляют о себе, будет тяжело за короткий отрезок времени убедить бишкечан, что они смогут работать в их интересах.

- Поэтому, главный вопрос - насколько этим партиям удастся доказать свою нужность избирателям. Что им придется для этого сделать, сказать сложно, но одной агитации точно будет мало, - подчеркнул Шестков.

Напомним, выборы в Бишкекский горкенеш назначены на 11 апреля. На данный момент участвовать в избирательном процессе изъявили желание 27 партий. В каждой из них от 68-ми до 98-ми кандидатов. В общей сложности в выборах участвуют 2012 человек.

Однако получить заветный мандант "городского" депутата смогут лишь 45 человек.