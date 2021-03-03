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Президент призвал казахстанских инвесторов вкладываться в Кыргызстан

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 марта, в г. Нур-Султан встретился с бизнес-сообществом Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Поприветствовав участников встречи, Жапаров отметил, что Кыргызстан и Казахстан традиционно поддерживают тесные торгово-экономические связи. По словам президента, Казахстан один из ключевых торговых партнеров Кыргызстана и несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, объем притока прямых казахских инвестиций за 2020 год увеличился на 9%.

Как отметил Садыр Жапаров, страны являются соседями, стратегическими партнерами, не только на двустороннем уровне, но и в рамках Евразийского экономического союза, что дает большие возможности казахскому бизнесу для реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане.

Вместе с этим он признал, что страны не в полной мере используют свой торгово-экономический потенциал и остановился на имеющихся предпосылках для повышения товарооборота.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил одними из приоритетных направлений необходимость реализации новых совместных инфраструктурных проектов и полноценного задействования трансграничных узлов, в том числе, в рамках увязки ЕАЭС с инициативой "Один пояс - один путь". Мы полностью поддерживаем и выражаем готовность использования торгового и транзитного потенциала Кыргызстана и Казахстана посредством создания совместных оптово-логистических комплексов с участием иностранных партнеров", - сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что Кыргызстан активно работает над улучшением инвестиционной и торговой политики, проводит работу по повышению доступа к рынку и увеличению рынков сбыта, при этом создавая благоприятные условия для ведения бизнеса и обеспечения защиты прав предпринимателей и инвесторов.

Глава государства рассказал об одном из первых Указов, направленного на усиление защиты собственности предпринимателей и инвесторов, исключение необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства.

"Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов, устранения барьеров и упрощения требований, установленных в национальном законодательстве Кыргызской Республики по вопросам инвестиций", - заявил президент.

Кроме того, он отметил нововведения в таможенной и налоговой сферах, направленных на повышение качества и прозрачности оказываемых услуг.

Также глава государства добавил, что в Кыргызстане начинается применение цифровых технологий в сфере сельского хозяйства с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции.

"Успешно внедряется принцип "единого окна" в сельском хозяйстве для обеспечения доступа агробизнеса к земельным, водным и пастбищным ресурсам по трансформации сельскохозяйственных земель на производственные цели", - сказал глава государства.

Президент Садыр Жапаров призвал казахстанских предпринимателей более активно включаться в реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане.

В мероприятии приняли участие руководители и представители нескольких десятков крупных компаний Казахстана. Встреча прошла в формате "вопросов-ответов". На вопросы потенциальных казахстанских инвесторов ответили президент Садыр Жапаров, главы министерств и ведомств страны.


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URL: https://www.vb.kg/397993
Теги:
бизнес, инвестиции, Казахстан, президент, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
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