В Бишкеке ветеран ВОВ Мироненко Николай отметил свое 94-летие

Глава Первомайского района Максат Нусувалиев поздравил участника Великой Отечественной войны Мироненко Николая Кузьмича с 94-ым днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

За чашкой чая Николай Кузьмич рассказал о своей жизни, семье, супруге, с которой уже 51 год живут душа в душу, воспитали двоих детей и троих внуков.

Максат Нусувалиев подарил дедушке национальный чапан, одел калпак и от имени райадминистрации вручил денежный подарок.

В мэрии отмечают, что ветераны района и члены их семей постоянно находятся под присмотром администрации района, им оказывается всесторонняя поддержка.

В Первомайском районе проживают 12 участников Великой Отечественной войны.