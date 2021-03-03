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В Бишкеке ветеран ВОВ Мироненко Николай отметил свое 94-летие

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- Оксана Гут
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Глава Первомайского района Максат Нусувалиев поздравил участника Великой Отечественной войны Мироненко Николая Кузьмича с 94-ым днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

За чашкой чая Николай Кузьмич рассказал о своей жизни, семье, супруге, с которой уже 51 год живут душа в душу, воспитали двоих детей и троих внуков.

Максат Нусувалиев подарил дедушке национальный чапан, одел калпак и от имени райадминистрации вручил денежный подарок.

В мэрии отмечают, что ветераны района и члены их семей постоянно находятся под присмотром администрации района, им оказывается всесторонняя поддержка.

В Первомайском районе проживают 12 участников Великой Отечественной войны.


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URL: https://www.vb.kg/397995
Теги:
ветераны, ВОВ, праздник, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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