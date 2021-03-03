ГКНБ: Гульбара Калиева затягивает рассмотрение ее вопроса в Совете Судей

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева затягивает процесс рассмотрения ее вопроса в Дисциплинарной комиссии при Совете судей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГКНБ.

Ранее в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при разработке и внедрения автоматизированной информационной системы "Местный суд", в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства, в декабре 2020 года Генеральным прокурором Кыргызской Республики в адрес Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики были направлены материалы вместе с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Председателя Верховного суда Кыргызской Республики Гульбары Калиевой.

"Однако, по сей день Г.Калиева, под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения ее вопроса в Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики. Следует отметить, что согласно действующего законодательства, судья, в отношении которого подано обращение, извещается о дне и месте заседания. Неявка судьи по неуважительным причинам не препятствует рассмотрению обращения без ее участия", - говорится в сообщении ГКНБ.

Между тем в пресс-службе Верховного суда отметили, что рассмотрение дела Гульбары Калиевой в дисциплинарной комиссии откладывалось по причине болезни председателя ВС.

"Действительно заседание Дисциплинарной комиссии откладывалось в виду болезни Гульбары Калиевой, которая подтверждается листком нетрудоспособности, выданным лечебным учреждением. Отложение рассмотрения вопроса в связи с болезнью допускается законодательством и не может расцениваться как препятствование в работе Дисциплинарной комиссии", - отметили в пресс-службе Верховного суда.