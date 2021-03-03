"Горе-кенеш". Депутаты БГК работали лишь на собственные интересы

Для бишкекчан деятельность Горкенеша абсолютно непонятна. Жители столицы толком не понимают, за что голосуют. Все составы БГК, которые были до этого, особенно последний, демонстрировали, что работают только в собственных интересах. Об этом VB.KG сообщил политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что последние два созыва четко показали, что в рядах депутатов в основном присутствуют представители строительного и торгового бизнеса, которые за счет депутатского мандата решают исключительно собственные корыстные интересы.

- Партийные вывески, которые появились в 2010 году, не сделали работу Горкенеша полезной для улучшения инфраструктуры столицы. Никак они не связаны с проблемами и нуждами горожан. Показательные в этом плане последние "октябрьские" беспорядки. Тогда фактически город остался без власти. БГК даже не смог собраться, хотя отдельные депутаты призывали свих коллег начать работу. "Городские" депутаты тогда разбежались, как тараканы по углам. Поэтому, я согласен с тем заявлениями ряда партий, что сейчас должен быть абсолютно новый состав БКГ. Что тем депутатам, которые избирались ранее, места в новом составе БГК нет. Полностью поддерживаю эту точку зрения, - подчеркнул Шестаков.

Что касается нынешних выборов в Горкенеш, то, как отметил политолог, бишкекчане достаточно капризные избиратели и не пойдут голосовать просто за узнаваемое лицо.

- Партии за этот короткий период должны продемонстрировать, что они достаточно влиятельные и смогут сделать из БГК именно орган народовластия, которые работает в интересах бишкекчан. Иначе, это, как и в предыдущие годы, будет "горе-кенеш" для столицы и его жителей, - сказал Шестаков.

Напомним, выборы в Бишкекский горкенеш назначены на 11 апреля. На данный момент участвовать в избирательном процессе изъявили желание 27 партий. В каждой из них от 68-ми до 98-ми кандидатов. В общей сложности в выборах участвуют 2012 человек.

Однако получить заветный мандант "городского" депутата смогут лишь 45 человек.