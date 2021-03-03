Деревья, тюльпаны, газоны, тротуары. Как преобразится Бишкек

В столичной мэрии состоялось рабочее совещание первого вице-мэра Алмаза Бакетаева с руководителями структурных подразделений и городских служб, в ходе которого были рассмотрены планы муниципальных предприятий "Бишкекзеленхоз", "Бишкекасфальтсервис" на 2021 год. Об этом говорится на сайте мэрии столицы.

По данным главы МП "Бишкекзеленхоз" Урмата Дербишева, в этом году предусмотрена посадка 9 тысяч 264 лиственных дерева, 2 тысячи 622 хвойных дерева и 3.600 кустарников. Также будут высажены 150 тысяч штук живой изгороди, 3. 930 штук кустов роз.

Совсем скоро на городских клумбах расцветут тюльпаны, их высадили осенью. После будет высажено более 1,5 миллиона рассад однолетних цветов.

В 2021 году будут устроены газоны на площади 15 гектаров.

Также в этом году предусмотрено восстановление и устройство ирригационных сетей протяженностью 10 км и поливочного водопровода длиной 29,4 км в четырех районах города.

Начальник МП "Бишкекасфальтсервис" Нурбек Чолпонбаев отметил, что в этом году предусмотрен ремонт на 27 отрезках улиц, длиной 16,5 км. Также завершится капремонт на 9 улицах протяженностью 2.743 км, который был начат и не завершен в 2020 году.

Конечно же, в приоритете, строительство тротуаров. В этом году планируется привести в порядок более 21 тысячи погонных метров тротуаров на 17 отрезках улиц. Также будут завершены работы по ремонту тротуаров на ул. Московской от пр. Манас до бульвара Молодой Гвардии, ул. Раззакова от ул. Токтогула до ул. Туголбай Ата.