В Украине заработает второе онлайн-казино. Известный игорный оператор ООО "Геймдев", который получил вторую лицензию онлайн-казино в Украине, оплатил в казну стоимость документа – $846 379.

В ближайшем будущем компания запустит игорное заведение под названием Slots City.

Первая лицензия на онлайн-казино в Украине была выдана компании ООО "Спейсикс", это сообщает портал "Рейтинг Казино". Лицензия дает право компании легально осуществлять "деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет".

Известно, что компания ООО "Спейсикс" зарегистрирована в марте 2020 года, а собственником в государственных реестрах указан Сергей Потапов. Не секрет, что компания "Спейсикс" является владельцем торговой марки Cosmolot.

Также мы сообщали, что представитель регулятора игорного бизнеса Украины Евгений Гетьман заявил, что стоимость игорной лицензии страны обойдется зарубежным операторам в $2,6 млн. в год или $13 млн. – на пять лет. Это касается наземных игорных заведений.

Стоимость лицензии онлайн-казино равна $846 379 – 6 500 минимальных зарплат в стране. Об этом Евгений Гетьман рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

Отмечается, что данные цифры были получены до внедрения системы онлайн-мониторинга работы. Это означает, что деятельность сайтов онлайн-казино предусматривает тройной лицензионный сбор.