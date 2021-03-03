"Кыргызам вместо времянок надо строить экологичные юрты из дерева и глины"

Кыргызстанцам вместо времянок надо строить во дворе экологичные юрты в кыргызском стиле из дерева и глины. Об этой идее рассказала VB.KG Жылдыз Асанакунова.

Ее муж, мастер Самыйбек Осмоев из экоматериалов строит кыргызские юрты. На протяжении 30 лет супруги заняты в сфере этно-туризма и ремесленничества, закончили художественно-графический факультет Иссык-Кульского университета.

"В этих юртах прохладно летом и тепло зимой. Мой зять Нурлан Алымсеитов построил энергоэффективную большую печь по немецким технологиям. Когда люди возводили двухэтажные дома из не дышащего пластика, мой муж сделал из юрты дом, поставил ванную, гардеробную, создал все условия. Жизнь – прекрасна! Пока я на работе, муж ставит еду на печь, рассказывает сказки внукам", - говорит Асанакунова.

Фотографии сделаны в этно-селе Алмалуу и на участке Ак-Булун Тонского района Иссык-Кульской области.