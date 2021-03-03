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Алла Пугачева Молдокматовой: Зайцев создал мой самый удачный наряд

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- Екатерина Улитина
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Академик Евразийской телеакадемии Ассоль Молдокматова провела в Москве в легендарном зале "Яр" шоу Вячеслава Зайцева "Золотой век" с участием примадонны России Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Льва Лещенко, главы конкурса "Русский силуэт" Татьяны Михалковой и других знаменитостей.

Как сообщается, мероприятие продлилось около 5 часов и собрало восторженные отзывы со стороны именитых гостей. Как отмечают эксперты, сам показ Славы Зайцева получился ярким, изысканным, красивым и незабываемым.

Во время шоу Ассоль Молдокматова представила каждого звёздного гостя вечера, особо отметив образ, который создал Вячеслав Зайцев для Аллы Пугачевой.

"Это был самый удачный наряд, в котором я выступала много лет" - согласилась Алла Борисовна с Молдокматовой, которая затем обратилась к Максиму Галкину.

"Максим, вы говорили, что образы Михаил Сергеевича Горбачева и Вячеслава Зайцева принесли в копилку немало признания, средств и сегодня решили воздать и уважение и поблагодарить?" - спросила ведущая артиста.

"Немало заработал и сегодня решил поделиться заработанным в конверте. Думаю, Слава сам выберет себе подарок" - с улыбкой заметил Максим Галкин.

Отметим, в этом году российскому кутюрье Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года. В 2018 году Ассоль Молдокматова представляла шоу великого мэтра в Париже на легендарной сцене "La Grand". На протяжении 17 лет Ассоль Молдокматова является ведущей показов Славы Зайцева по всему миру.


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URL: https://www.vb.kg/398010
Теги:
Ассоль Молдокматова, Москва, Кыргызстан
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