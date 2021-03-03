По подозрению в незаконном обогащении задержан бизнесмен Жалил Атамбаев

Задержан бизнесмен и бывший сотрудник МВД Жалил Атамбаев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Он подозревается в ряде преступлений, в том числе по факту незаконного обогащения в период его пребывания на государственной службе.

"Следствием было установлено, что будучи сотрудником органов внутренних дел республики Ж.Атамбаев, имея значительные финансовые ресурсы, приобретал дорогостоящее недвижимое имущество, оформляя его на своих близких родственников. На основании собранных по делу доказательств, 3 марта 2021 года Ж.Атамбаев был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.323 ч.2 п 2 УК КР (незаконное обогащение) и водворен

в ИВС СИЗО ГКНБ КР", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время следствие продолжается.