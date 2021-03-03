Пятизвездочный казино-отель запустится в Киеве

Пятизвездочный казино-отель в ближайшее время откроет двери в Киеве. Об этом заявил игорный регулятор Украины. Получить документ отелю удалось со второго раза, так как после первой попытки документы были отправлены на доработку.

Игорное заведение Shangri-La расположится в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv. Площадь казино составит 1562,1 м2, также рассматривается возможность размещения букмекерского пункта приема ставок.

Как отмечает портал "Рейтинг Казино", Fairmont Grand Hotel Kyiv является одним из наиболее престижных отелей столицы Украины. Он заработал в Киеве в 2010 году.

Еще двум отелям КРАИЛ отказала в разрешении на помещение. Это Reikartz River в Николаеве и Premier Abri Hotel в Днепре.

Также ранее мы писали, что в Доме профсоюзов в Киеве может появиться казино. Площадь игорного заведения составит порядка 1000 квадратных метров.

Отмечается, что инвесторы уже заключили договор аренды с владельцами Дома профсоюзов. Соглашение рассчитано на десять лет.

Также на территории казино предусмотрены ВИП-зоны. Они будут закрывать для массового посещения. В заведении предусмотрен только наличный расчет.