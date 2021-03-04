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В Оренбуржье уничтожили крупную партию риса из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли попытку ввоза партии крупы риса на территорию РФ. Было установлено, что он не пригоден к употреблению.

По сообщению этого управления, две партии крупы общей массой 220 килограммов перевозились из Кыргызстана в Россию с целью последующей реализации в Москве. Однако в ходе проведения профилактических мероприятий специалисты Россельхознадзора обнаружили, что на провозимую продукцию отсутствует маркировка и документы о стране-экспортере, удостоверяющие качество товара.

Кроме того, при лабораторных исследованиях выяснилось, что рис не соответствует нормам по количеству содержания Охратоксина А. Это – токсин (яд биологического происхождения), продуцируемый различными видами Aspergillus и Penicillium (плесневые грибы-возбудители порчи пищевых продуктов и органических материалов), является одним из наиболее распространенных микотоксинов, загрязняющих пищу.

Было принято решение о запрете реализации партии риса на территории страны. Весь груз утилизировали механическим способом на полигоне для твердых бытовых отходов. В отношении перевозчика груза предприняты штрафные санкции в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/398031
Теги:
торговля, нарушения, продовольствие, Россия, экспорт, Кыргызстан
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