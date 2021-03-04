Соцсети выступили за самороспуск нынешнего состава Жогорку Кенеша

Пользователи соцсетей выступили за самороспуск нынешнего 6 созыва Жогорку Кенеша. Такая реакция последовала на вчерашнее почти единогласное принятие закона о проведении референдума по новой Конституции КР. Свою гражданскую позицию высказала известная правозащитница Чолпон Джакупова.

"Я - за самороспуск 6 созыва ЖК! Нет- беззаконию!"

"3 марта 2021 года - день исключительного позора ЖК!"

"Честный депутат сдаст мандат!", - опубликовала она сразу несколько постов в Facebook, которые массово поддержали другие пользователи Сети.

Напомним, Чолпон Джакупова сама являлась депутатом шестого созыва от партии "Бир Бол". Но в начале 2017 года она отказалась от мандата в протест принятию поправок в Конституцию КР.

Публикацию правозащитницы прокомментировал ее бывший коллега, который также сам ушел из Жогорку Кенеша в прошлом году, Исках Масалиев.

"Самороспуск это когда САМИ. Этого не произойдёт ибо многие недавно мандат получили и только во вкус вошли. Если сам Омурбек Текебаев продлил полномочия (ненадолго получилось), то от остальных ждать не стоит. Только требовать от Президента назначить повторное голосование. Ведь выборы 2020 не завершены. Суд так решил", - написал он.