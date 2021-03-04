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Привилегированные. Дипломат обозначил новое определение отношений КР и РФ

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- Виктория Гунгер
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В последнее время Владимир Путин не встречается с главами иностранных государств, за исключением лидеров Белоруссии, Армении и Азербайджана, и на этот факт обратил внимание весь дипломатический корпус, аккредитованный в Российской Федерации. Однако он встретился с Садыром Жапаровым. Об этом на онлайн конференции "Итоги визита президента КР в РФ: основные направления и перспективы межгосударственного сотрудничества Кыргызстана и России в 2021 году" сообщил Советник Посланника посольства КР в РФ Айдит Эркин.

Он отметил, что на встрече лидеров Кыргызстана и России прозвучало новое определение двусторонних отношений, они были названы привилегированными.

- Помимо встречи с Владимиром Путиным, Садыр Жапаров провел переговоры с главой Татарстана, с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также спикерами Госдумы и Совета Федерации. В рамках визита было проведено много двусторонних встреч на уровне министров, причем, с практическим наполнением, а также большая встреча в Российском союзе промышленников и предпринимателей, в которой принимали участие представители крупного бизнеса, - пояснил Айдит Эркин.

Отметим, мероприятия организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/398037
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, дипломатия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
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