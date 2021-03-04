В Бишкеке улицы завалены "гниющим" наркотиком. Милиция бездействует

В редакцию VB.KG обратились бишкекчане. Они бьют тревогу, улицы близ аптек завалены лекарственным препаратом, который при неправильном использовании превращается в опасный в наркотик.

Стоит отметить, что офтальмологическое средство "Тропикамид" должно продаваться строго по рецепту врача. Однако, как видно на видео, отдельные аптеки ставят бизнес куда выше обязательных норм.

"Тропикамид", между прочим, входящий в государственный перечень "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств" предназначен для офтальмологов: при закапывании он приводит к временному расширению зрачка – так врачу проще обследовать глаза пациента. Но наркопотребители научились использовать вещество совсем иначе: его не закапывают в глаза, а вкалывают внутривенно или внутримышечно. Волна популярности "Тропикамида" накрыла Россию около пяти лет назад. Согласно данным аналитической компании "АРЭНСИ Фарма", только за 2015 год в Россию было завезено 9,2 млн упаковок препарата почти на миллиард рублей. С того же года препарат, как и содержащие кодеин сиропы от кашля, официально продается в России только строго по рецептам, но наркотическую волну это не остановило.

По словам наркологов, со второй инъекции человек невменяемый становится. "Тропикамид" относится к препаратам М-холинолитикам. Синдрома ломки у него нет, но есть другая опасность - гниющие конечности.

- Когда этот препарат попадает в кровеносный сосуд, он направляется к сердцу и головному мозгу. Но люди не могут сделать нормальную инъекцию в загубленные вены, на месте укола возникает некроз, клетки отмирают, появляются язвы, которые трудно заживают из-за большой поверхности и нарушения кровоснабжения вокруг раны. В итоге ампутация или гангрена, а там и летальный исход, - говорят врачи.

Бишкекчане в этом контексте задаются одним единственным вопросом - куда, собственно, смотря правоохранительные органы? Ведь, фармацевты, отпуска "подконтрольный" препарат нарушают закон и губят людей!

- Может милиция и СБНОН все же займется этим вопросом, пока в стране не началась повальная "подсадка" на препарат? - возмущаются читатели.