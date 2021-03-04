Мобильные ЦОНы по сбору биометрических данных прибудут в Бишкек 16-17 марта

ГРС планирует собрать биометрические данные у более 300 тысяч кыргызстанцев.

В рамках кампании по сбору биометрических данных избирателей мобильные Центры обслуживания населения с 3 марта оказывают услуги выездного документирования в помощь сельским жителям, проживающим в отдаленных населенных пунктах Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Основной целью является расширение охвата населения биометрической регистрацией, на основании которой формируется список избирателей и обеспечивается достоверность подсчета голосов на выборах и референдумах.

С 10.00 до 16.00 часов мобильные ЦОНы находятся на центральной площади, у входа в центральный рынок либо возле здания органа местного самоуправления городов и сел республики. Для возможности включения в списки избирателей планируется сбор биометрических данных у более 300 тысяч кыргызстанцев.

В крупные города республики: г. Ош, г. Джалал-Абад, г. Каракол и в город Бишкек мобильные ЦОНы прибудут 16-17 марта.

С 3 по 20 марта выезд осуществляется во всех аймаках и городах республики.

Сотрудники мобильного ЦОН принимают документы внутри микроавтобуса, оснащенного необходимым техническим оснащением для оказания услуг паспортизации (фотоуслуги, ксерокопия, аппарат для сбора биометрических данных, касса). Данные мероприятия организуются Государственной регистрационной службой совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов при поддержке ПРООН.