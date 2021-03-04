Гульбару Калиеву могут привлечь к уголовной ответственности

Дисциплинарная комиссия при Совете судей дала разрешение на привлечение председателя Верховного суда к уголовной ответственности. Решение было принято сегодня, 4 марта.

Сама Гульбара Калиева и ее адвокат в заседании не участвовали. Накануне, пресс-служба Верховного суда сообщила, что председатель находится на больничном, что подтверждено медицинскими справками.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Гульбара Калиева является фигурантом дела о коррупции при внедрении системы "Местный суд". Генеральный прокурор Курманкул Зулушев в декабре 2020 года обратился в дисциплинарную комиссию с запросом о привлечении Калиевой к уголовной ответственности и отстранении ее от должности.