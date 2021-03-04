Freedom house присвоил Кыргызстану статус несвободной страны

Кыргызстан попал в список несвободных стран по версии глобального ежегодного исследования международной неправительственной организации Freedom house.

В докладе, опубликованном на сайте организации, говорится, что статус Кыргызстана в 2020 году снизился с "частично свободной" до "несвободной".

По мнению организации, снижение уровня свободы в стране стало последствием глубоко ошибочных решений властей, которые применялись в ходе парламентских выборов минувшей осенью. Организация пишет о политическом насилии и запугивании.

"Все это привело к нерегулируемому захвату власти со стороны лидера националистов, осужденного за преступления и освобожденного его сторонниками", - говорится в отчете организации.

По оценке организации, уровень свободы снизился не только в Кыргызстане. В прошлом году рекордное число стран продемонстрировало ухудшение демократии.