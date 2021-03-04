Опубликованы ранее неизвестные фото Сейдакматовой на фоне шкуры барса

Именитый фотохудожник Кыргызстана Александр Фёдоров опубликовал ранее неизвестные фотографии Народной артистки Кыргызстана Жамал Сейдакматовой. Своими работами он поделился с VB.KG.

"Совсем недавно покинула нас Джамал Сейдакматова - актриса и прекрасный человек. Я уже выставлял её красивые портреты, а оказалось есть ещё небольшая чёрно-белая серия. т. е. я как всегда продублировал всю эту работу на свой любимый "Зенит". Снимали у неё дома, а так как на стене висела старинная шкура барса, передаваемая по наследству, то и использовали её, как интересный фон. И вот на днях раскопал в дальнем уголке своего архива эту плёнку", - рассказал Фёдоров.