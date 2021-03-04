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Притчин: Российская сторона приняла Садыра Жапарова и готова работать с ним

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- Виктория Гунгер
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На постсоветском пространстве личные контакты глав государств являются залогом нормально работающих двусторонних отношений, поэтому на встречу президентов Кыргызстана и России было обращено пристальное внимание. Об этом на онлайн конференции "Итоги визита президента КР в РФ: основные направления и перспективы межгосударственного сотрудничества Кыргызстана и России в 2021 году" сообщил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Стас Притчин.

Основной задачей Садыра Жапарова было установить нормальный диалог с Владимиром Путиным, учитывая, что с психологической точки зрения ситуация была для него не самая выгодная.

- Во-первых, это уже третий президент, который приходит к власти после переворота, что российским руководством воспринимается не самым позитивным образом. Лидер России является сторонником легитимных процессов, а митинги, улица, революции – это те механизмы, которые он не считает приемлемыми для решения вопросов. Второй задачей президента КР было получить внешнюю легитимизацию за счет встречи с российским президентом, - уверен эксперт.

Дополнительным негативным фактором, настораживающим российское руководство, по его мнению, было развитие ситуации в Кыргызстане в ноябре прошлого года.

- Мы помним приезд замглавы администрации Дмитрия Козака, задачей которого было выступить в качестве внешнего модератора для урегулирования внутреннего конфликта. Тогда, вроде удалось найти компромисс и договориться о досрочных выборах в парламент, но спустя несколько дней ситуация развернулась совершенно неожиданно для всех, - напомнил Стас Притчин.

При этом он подчеркнул, что Россия не вмешивалась в дела КР, и избегала даже косвенного влияния на выбор кыргызского народа.

- До президентских выборов Кремль очень осторожно поддерживал отношения с властями Кыргызстана, и лишь когда кандидат прошел внутреннюю легитимизацию, российское руководство вступило с ним в полноценные контакты. Анализируя открытую часть встречи глав государств, можно отметить, что ее атмосфера была позитивной. Российская сторона приняла Садыра Жапарова в качестве легитимного руководителя КР и готова работать с ним, - подчеркнул эксперт.

Отметим, мероприятия организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/398058
Теги:
визит, президент, Россия, Кыргызстан, политика, Владимир Путин, Садыр Жапаров
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