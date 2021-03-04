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Градоначальник о недопущении вмешательства в выборы Бишкекского горкенеша

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- Бакыт Стамов
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В столичной мэрии состоялось первое заседание городского штаба по оказанию содействия бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям (УИК). По сообщению пресс-службы мэрии, в нем приняли участие и.о.мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова и руководители городских служб, структурных подразделений.

Были обсуждены организационные вопросы материально-технического обеспечения при подготовке и проведения выборов депутатов Бишкекского городского Кенеша, которые намечены на 11 апреля этого года.

В четырех районах столицы созданы районные штабы и 228 избирательных участков: в Ленинском районе – 62 УИКов, Октябрьский – 59, Первомайский – 49, Свердловский – 58.

Главам районных акимиатов поручено снабдить УИКи необходимой мебелью, оргтехникой, генераторами и другими необходимыми средствами, а также обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан в каждом избирательном участке.

Б. Кудайбергенов предупредил акимов, руководителей территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов о недопущении вмешательства в выборы депутатов Бишкекского горкенеша.


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URL: https://www.vb.kg/398061
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