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Глава Ассоциации грузоперевозчиков: Матраимов в тюрьме, его схема работает

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- Мария Стрельцова
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Несмотря на то, что бывший заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов сидит в тюрьме, его система по-прежнему продолжает работать. Об этом в интервью радио "Марал" заявил глава Ассоциации грузоперевозчиков Темирбек Шабданалиев.

"Система превратилась в живую, жизнеспособную, я не знаю, с участием в ней Матраимова или без его участия. Если понаблюдать, эта система до сих пор работает. Они даже разветвили ее до зарубежных стран, и сил наших президентов не хватает. Матраимов влияет на власть. Посадят, а он выходит. Это очень опасно. Если система будет продолжать работать, мы можем исчезнуть как государство", - отмечает Шабданалиев.

По его словам, из-за схем Матраимова Китай не заинтересован работать с Кыргызстаном. КНР нужна чистая и прозрачная система. Они тоже против обогащения одного человека.


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URL: https://www.vb.kg/398063
Теги:
Раимбек Матраимов
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