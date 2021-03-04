Глава Ассоциации грузоперевозчиков: Матраимов в тюрьме, его схема работает

Несмотря на то, что бывший заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов сидит в тюрьме, его система по-прежнему продолжает работать. Об этом в интервью радио "Марал" заявил глава Ассоциации грузоперевозчиков Темирбек Шабданалиев.

"Система превратилась в живую, жизнеспособную, я не знаю, с участием в ней Матраимова или без его участия. Если понаблюдать, эта система до сих пор работает. Они даже разветвили ее до зарубежных стран, и сил наших президентов не хватает. Матраимов влияет на власть. Посадят, а он выходит. Это очень опасно. Если система будет продолжать работать, мы можем исчезнуть как государство", - отмечает Шабданалиев.

По его словам, из-за схем Матраимова Китай не заинтересован работать с Кыргызстаном. КНР нужна чистая и прозрачная система. Они тоже против обогащения одного человека.