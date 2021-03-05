Кыргызстан укрепит связь с Центром кризисного реагирования ОДКБ

В Объединенном штабе (ОШ) ОДКБ состоялся сбор с представителями национальных органов государств-партнеров, уполномоченных на взаимодействие с Центром кризисного реагирования ОДКБ в Москве. Темой сбора стало развитие системы необходимого межгосударственного информационного взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, в сборе, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие начальники и представители руководства Центра оперативного управления Вооруженных Сил Армения, Центрального командного пункта ВС Беларуси, Центрального командного пункта Генерального штаба ВС Казахстана, Центра кризисного реагирования Генерального штаба ВС Кыргызстана, Национального центра управления обороной России, Пункта управления Оперативного управления Генерального штаба ВС Таджикистана.

В Центре кризисного реагирования находились представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, Министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям России, Федеральной службы охраны РФ, Совета командующих Пограничными войсками СНГ. Мероприятие состоялось под общим руководством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка.

В приветственном слове начальник этого штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров подчеркнул, что формат таких встреч представляет возможность обсудить актуальные вопросы и определить направления развития системы межгосударственного информационного взаимодействия в рамках ОДКБ, а также ее Центра кризисного реагирования и национальными органами, уполномоченными на взаимодействие с ним.

Участники сбора обсудили вопрос организации повышения квалификации должностных лиц таких органов и ОШ ОДКБ. А также наметили основные направления взаимодействия и обсудили актуальные вопросы системы кризисного реагирования.

Решение о создании Центра кризисного реагирования ОДКБ было принято главами стран-членов этой организации в октябре 2016 года. Этот центр предназначен для организационной, информационно-аналитической и информационно-технологической поддержки деятельности основных руководящих органов ОДКБ, что необходимо для своевременного принятия решений, направленных на обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета государств-партнеров. Эффективность функционирования ЦКР повышает оперативность принятия и реализации решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ.