Путин назвал миграционную политику чувствительной для экономики России

Взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию – к этому призвал Владимир Путин. Об этом он заявил, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ, состоявшемся 3 марта.

Миграционную политику президент РФ назвал "чувствительным для отраслей экономики, для всего общества вопросом". Отметив, что ситуация в этой сфере "стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования", Владимир Путин подчеркнул: "Вместе с тем и риски здесь ещё сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов".

"Прошу и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в нашу страну, ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом прежде всего интересы наших граждан на рынке труда", - поставил задачу глава государства

"Вся деятельность трудовых мигрантов, - продолжил он, - должна вестись в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и общепринятыми международными стандартами. А те, кто их нарушает – имею в виду не только работников, но и работодателей, – должны нести заслуженное наказание".

Касаясь миграционной проблематики, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, участвовавший в заседании коллегии, сообщил;

"Введение ограничений, связанных с пандемией, потребовало усиления контроля за миграционными процессами. При этом Россия стала одной из немногих стран в мире, которая предусмотрела временные меры для иностранцев, не имеющих возможности вернуться на родину. В целях обеспечения законности их пребывания на территории Российской Федерации продлены сроки действия разрешительных документов. В результате свыше 3 миллионов лиц смогли урегулировать свой правовой статус.

По его словам, совместно с заинтересованными ведомствами и при поддержке зарубежных консульских учреждений были организованы вывозные авиарейсы, железнодорожные и автобусные перевозки. При непосредственном участии сотрудников МВД был обеспечен выезд в государства гражданской принадлежности порядка 400 тысяч человек.

"Что касается контрольно-надзорной деятельности, то с учётом ограничений основной акцент был сделан на профилактической составляющей. Реализованные мероприятия позволили избежать ухудшения социальной и санитарно-эпидемиологической ситуации, в том числе в регионах с массовым пребыванием мигрантов. Не допущен рост криминальных проявлений как со стороны иностранных граждан, так и в отношении них", - проинформировал министр.