Погода
$ 84.71 - 84.91
€ 101.90 - 102.90

Путин назвал миграционную политику чувствительной для экономики России

261  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию – к этому призвал Владимир Путин. Об этом он заявил, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ, состоявшемся 3 марта.

Миграционную политику президент РФ назвал "чувствительным для отраслей экономики, для всего общества вопросом". Отметив, что ситуация в этой сфере "стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования", Владимир Путин подчеркнул: "Вместе с тем и риски здесь ещё сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов".

"Прошу и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в нашу страну, ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом прежде всего интересы наших граждан на рынке труда", - поставил задачу глава государства

"Вся деятельность трудовых мигрантов, - продолжил он, - должна вестись в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и общепринятыми международными стандартами. А те, кто их нарушает – имею в виду не только работников, но и работодателей, – должны нести заслуженное наказание".

Касаясь миграционной проблематики, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, участвовавший в заседании коллегии, сообщил;

"Введение ограничений, связанных с пандемией, потребовало усиления контроля за миграционными процессами. При этом Россия стала одной из немногих стран в мире, которая предусмотрела временные меры для иностранцев, не имеющих возможности вернуться на родину. В целях обеспечения законности их пребывания на территории Российской Федерации продлены сроки действия разрешительных документов. В результате свыше 3 миллионов лиц смогли урегулировать свой правовой статус.

По его словам, совместно с заинтересованными ведомствами и при поддержке зарубежных консульских учреждений были организованы вывозные авиарейсы, железнодорожные и автобусные перевозки. При непосредственном участии сотрудников МВД был обеспечен выезд в государства гражданской принадлежности порядка 400 тысяч человек.

"Что касается контрольно-надзорной деятельности, то с учётом ограничений основной акцент был сделан на профилактической составляющей. Реализованные мероприятия позволили избежать ухудшения социальной и санитарно-эпидемиологической ситуации, в том числе в регионах с массовым пребыванием мигрантов. Не допущен рост криминальных проявлений как со стороны иностранных граждан, так и в отношении них", - проинформировал министр.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398069
Теги:
Владимир Путин, миграция, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  