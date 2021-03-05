Электронная запись в школы Бишкека бьет все рекорды по жалобам родителей

В этом году электронная запись первоклассников в школы Бишкека бьет все рекорды по жалобам от родителей. Минобразования и науки в первую неделю записи отказывалось принимать меры, ссылаясь на то, что столичные муниципальные школы в подчинении у мэрии.

Независимые правозащитники бьют тревогу. Общественный фонд "Лига защитников прав ребенка" в рамках акции "Примите моего ребенка в школу!" ежегодно оказывает правовую помощь детям и их родителям при поступлении в школу. И в этом году правозащитники отмечают: как никогда много жалоб именно в Бишкеке.

Всего за двое суток на телефон доверия поступило более 200 заявлений от родителей. Большая часть обратившихся жалуется, что не смогли устроить ребенка в школу рядом с домом. А директора общеобразовательных школ их не принимают и ссылаются на электронную базу данных.

- У нас по улице Бейшеналиевой при регистрации вообще номера домов не выходят, а без заполнения номера дома невозможно перейти на следующую страницу. При этом невозможно дозвониться на номера, указанные на сайте, никто не отвечает, - возмущается Астра Базлакунова.

Правозащитники сообщают, что оформляют все заявления и передают их для разбирательства в управление образования мэрии. И обещают отслеживать результаты по каждому обращению.

- В этом году электронная база данных стала работать хуже, чем в прошлом, сбоев очень много. Для решения проблемы нужно создать комиссии в каждом районном отделе образования Бишкека, чтобы они принимали всех родителей, проживающих по микроучастку школы, оформляли их, несмотря на то, что те не попали в электронную базу данных, - считает глава ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.

Она настаивает, что электронную систему надо усовершенствовать. А в управлении образования сообщают, что сейчас родители, которые не смогли записать своих детей по микроучастку из–за недостаточности квот, пишут заявления в управление. Чиновники обещают разработать алгоритм решения вопроса.

Есть и родители, которые возмущаются, что в некоторых гимназиях просят оказать спонсорскую помощь от 5 тысяч сомов и выше.

Как подчеркивают чиновники, для записи в школу деньги не требуются. Для исключения коррупционных проявлений и была разработана программа. Если руководство муниципального образовательного учреждения просит деньги, нужно обратиться в районный или городской отдел образования.

Акция "Примите моего ребенка в школу–2021!" "Лиги защитников прав ребенка" продлится до 15 сентября. С вопросами и за помощью можно обратиться по телефонам 0(709)84–57–75, 0(556)40–90–82 или получить онлайн–консультацию на сайте myktybaldar.kg.