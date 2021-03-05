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Жалил Атамбаев отпущен под домашний арест. Он согласился возместить ущерб

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- Екатерина Улитина
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Бизнесмен и бывший сотрудник МВД будет находиться под домашним арестом. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

В пресс-службе ГКНБ прокомментировали, что решение было принято с учетом, что Атамбаев согласился сотрудничать со следствием и возместить причиненный ущерб.

"Следствием было установлено, что будучи сотрудником министерства внутренних дел, Жалил Атамбаев одновременно занимался незаконной предпринимательской деятельностью и приобрел недвижимое имущество на общую сумму более 100 млн сомов, оформляя его на своих близких родственников. 4 марта 2021 года Ж. Атамбаев и его защитники обратились с ходатайством о готовности к сотрудничеству со следствием и возмещению в бюджет республики

установленного ущерба в указанном размере", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

К настоящему времени Жалил Атамбаев уже внес на депозитный счет ГКНБ более 50,5 млн. сомов в счет погашения ущерба, а оставшуюся сумму ущерба (50 млн. сомов) обязался возместить до конца марта текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/398071
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, Арест
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