"В нашем судейском корпусе собраны честные, преданные, добросовестные люди"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, поздравил работников судебной системы Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

Приводим текст поздравления:

"Почетная и нелегкая миссия служения правосудию требует от судей и работников судов высокого уровня знаний, опыта и исключительных личных качеств: чести, достоинства, преданности делу. Авторитет судебной ветви власти в значительной мере зависит от того, насколько четко функционирует каждая ее ступень, добросовестно исполняет свои обязанности каждый ее работник.

Несмотря на то, что в обществе в адрес нынешней судебной системы высказывается множество негативных отзывов, у меня есть твердая уверенность в том, что в нашем судейском корпусе собраны профессиональные, честные, преданные, добросовестные и мужественные люди, готовые и дальше с честью исполнять свой священный долг перед народом по утверждению справедливости и законности.

В этой связи, уважаемые судьи и работники судебной системы, от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним Днем работников судебной системы Кыргызской Республики и желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья и благополучия!

Пусть Всевышний всегда дарит вам веру, благословение и достойную жизнь!".