Марш 8 марта. Суд запретил массовые мероприятия в Первомайском районе

Районный суд запретил любые массовые мероприятия в Первомайском районе Бишкека с 22 февраля до 22 апреля. Решение было принято после обращения администрации района с соответствующим запросом. Об этом сообщили организаторы женского марша ко дню 8 марта.

Активистки планировали провести мирный марш в честь Дня солидарности женщин в борьбе за равные права. Такие мероприятия проводятся 8 марта в большинстве городов мира. В Бишкеке планировалось начать шествие с площади "Ала-Тоо". Однако, марш может вновь не состояться. Согласно решению суда, до 22 апреля любые массовые мероприятия могут проводиться лишь в парке Горького.

"Лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, создают заторы, помехи движения транспорта, перекрываются пешеходные переходы и основные автомобильные магистрали", - говорится в обращении администрации в суд.

Организаторы женского марша уже обратились в вышестоящий суд с требованием пересмотреть решение суда о запрете митингов и шествий. В своем обращении юристы ссылаются на Всеобщую декларацию о правах человека, которая определяет одним свободу мирных собраний фундаментальным правом человека.

Напомним, в прошлом году женский марш в Бишкеке был так и не состоялся. Сначала судебные органы запретили проведение марша в Первомайском районе города, тогда место сбора было решено перенести в Свердловский район столицы. Однако марш был сорван агрессивной группой мужчин, которые перед началом шествия появились на площади Победы. Милиция задержала участников марша.