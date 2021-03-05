Задержание на срок более 48 часов без решения суда, даже в ЧП, незаконно

Никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов без судебного решения, даже в условиях чрезвычайного положения.

Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности статьи 28 конституционного Закона Кыргызской Республики "О чрезвычайном положении" и признала оспариваемую статью противоречащей части 3 статьи 20, абзацам первому, второму части 4 статьи 24 Конституции в той мере, в какой допускает задержание граждан во время чрезвычайного положения на срок свыше 48 часов и не предусматривает судебный контроль законности такого задержания.

В своем решении Конституционная палата отметила, что правовое регулирование чрезвычайных положений является обоснованной исключительной мерой для преодоления возникших для безопасности общества и государства угроз. Оно необходимо для недопущения произвола при использовании чрезвычайных мер.

Согласно решению Конституционной палаты КР:

Задержание является одной из форм ограничения конституционного права на свободу и личную неприкосновенность, направлено на ограничение свободы передвижения задержанного лица в конституционно значимых целях - охраны правопорядка и общественной безопасности, неотвратимости ответственности и справедливого разбирательства дел в суде.

Однако при этом никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов без судебного решения, каждое задержанное лицо в срочном порядке и в любом случае до истечения 48 часов с момента задержания должно быть доставлено в суд для решения вопроса о законности его задержания (абзац 1,2 части 4 статьи 24 Конституции). Тем самым Основной Закон требует даже во время чрезвычайного положения избегать необоснованного вторжения в сферу личной автономии граждан и не допускать избыточного ограничения свободы лиц, в отношении которых она применяется, и во всяком случае соблюдать конституционный запрет на их принудительную изоляцию на срок более 48 часов без судебного решения.

Таким образом, любое задержание может считаться конституционно оправданным, если его применение было вызвано необходимыми основаниями, соразмерно совершенному деянию и не сопровождалось произвольным определением продолжительности ограничения свободы задержанного лица.

Оспариваемая статья позволяет подвергнуть задержанию лиц, нарушивших комендантский час на срок свыше 48 часов без судебного решения, что является недопустимым ограничением права каждого на свободу и личную неприкосновенность.

Действие режима чрезвычайного положения не может служить оправданием при установлении срока задержания, поскольку согласно Конституции законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено ею (часть 3 статьи 20).

Кроме того, все лица должны иметь доступ к суду, в том числе для оспаривания законности задержания и в период действия чрезвычайного положения не может быть исключением.