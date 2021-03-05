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С 15 марта на 14 отрезках улиц Бишкека будет временно ограничено движение

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- Оксана Гут
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С 15 марта на 14 отрезках улиц Бишкека будет временно ограничено движение, заявляет пресс-служба мэрии.

В муниципалитете "рады вам сообщить", что с 15 марта возобновляется реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет гранта КНР.

В связи с этим, планируется временное ограничение движения автомобилей на 14 участках дорогах:

1. ул. Каркыра от ул. Гагарина до ул. Ак-Ордо в ж/м "Ак-Ордо";

2. ул. Туголбай Ата от ул. Ибраимова до ул. Орозбекова;

3. ул. Айбийке от ул. Гагарина до ж/д переезда в ж/м "Ак-Ордо";

4. ул. Ажыбек баатыра от Жунусалиева до пр. Манас;

5. ул. Жунусалиева от ул. Абдрахманова до ул. Масалиева в ж/м "Арча-Бешик";

6. ул. Стадионная от ул. Абдрахманова до ул. Магистральной в ж/м "Ынтымак";

7. ул. Кокчетавская от ул. М. Ганди до ул. Т. Молдо;

8. ул. Ташкентская от ул. Турусбекова до ул. Т. Молдо;

9. ул. Новая от ул. Ленской до ж/м Жеңиш в ж/м "Жеңиш";

10. ул. Сухэ-Батора от ул. Каралаева до ул. Шабдан Баатыра;

11. ул. Койбагарова от ул. Ж. Пудовкина до ул. Каралаева;

12. ул. Фере от ул. Т. Молдо до ул. Курманжан Датки;

13. ул. Буденного от пр. Чуй до пр. Жибек-Жолу;

14. ул. Огонбаева от ул. Ибраимова до ул. Осмонкула.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.

Схема закрытия улиц здесь.


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URL: https://www.vb.kg/398084
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, мэрия
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