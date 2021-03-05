С 15 марта на 14 отрезках улиц Бишкека будет временно ограничено движение, заявляет пресс-служба мэрии.
В муниципалитете "рады вам сообщить", что с 15 марта возобновляется реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет гранта КНР.
В связи с этим, планируется временное ограничение движения автомобилей на 14 участках дорогах:
1. ул. Каркыра от ул. Гагарина до ул. Ак-Ордо в ж/м "Ак-Ордо";
2. ул. Туголбай Ата от ул. Ибраимова до ул. Орозбекова;
3. ул. Айбийке от ул. Гагарина до ж/д переезда в ж/м "Ак-Ордо";
4. ул. Ажыбек баатыра от Жунусалиева до пр. Манас;
5. ул. Жунусалиева от ул. Абдрахманова до ул. Масалиева в ж/м "Арча-Бешик";
6. ул. Стадионная от ул. Абдрахманова до ул. Магистральной в ж/м "Ынтымак";
7. ул. Кокчетавская от ул. М. Ганди до ул. Т. Молдо;
8. ул. Ташкентская от ул. Турусбекова до ул. Т. Молдо;
9. ул. Новая от ул. Ленской до ж/м Жеңиш в ж/м "Жеңиш";
10. ул. Сухэ-Батора от ул. Каралаева до ул. Шабдан Баатыра;
11. ул. Койбагарова от ул. Ж. Пудовкина до ул. Каралаева;
12. ул. Фере от ул. Т. Молдо до ул. Курманжан Датки;
13. ул. Буденного от пр. Чуй до пр. Жибек-Жолу;
14. ул. Огонбаева от ул. Ибраимова до ул. Осмонкула.
Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.
Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.
Схема закрытия улиц здесь.