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Цифры и факты: Женщины в Кыргызстане получают по-прежнему меньше мужчин

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- Оксана Гут
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Ежегодно 8 марта в Кыргызской Республике отмечается Международный женский день.

Официальный статус этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году и с тех пор он отмечается ООН как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

В преддверии праздника Нацстатком КР собрал интересные цифры и факты о женщинах Кыргызстана.

На начало 2021 года численность женщин в республике составила 3,3 миллиона человек. При этом, сохранялось характерное для Кыргызстана превышение численности женщин (50,4%) над численностью мужчин. Как и ранее, две трети (64%) женского населения республики являются сельскими жительницами. При этом, каждая пятая женщина проживает в Джалал-Абадской, либо в Ошской областях, а каждая шестая женщина – в г. Бишкек. Между тем, в тех регионах, где высока рождаемость - в Ошской и Джалал-Абадской областях численность мужчин, напротив, превышает численность женщин (а мальчиков, как известно, рождается больше, чем девочек).

В 2019 году уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 48%, а средний возраст женщин, занятых в экономике - 39 лет. Каждая шестая женщина, занятая в экономике страны, находилась в возрасте 25-29 лет. Преимущественно "женскими" являются такие виды деятельности, как здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, сфера гостиниц и ресторанов, торговля.

Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин, в целом по республике, по данным единовременного обследования предприятий и учреждений, проведенного в ноябре 2020 года, составила 75,4 процента. Разница в уровнях заработной платы женщин и мужчин обусловлена структурой отраслевой занятости в гендерном разрезе. Так, в общем числе работников, занятых в учреждениях образования и здравоохранения, преобладают женщины, где заработная плата невелика.

В общей численности занятых, доля женщин, имеющих высшее профессиональное образование, в 2019 году составила 27%, в то время как доля мужчин - 18%, а среди имеющих среднее профессиональное этот показатель составил, соответственно, 17% и 8%.

Молодой возрастной состав населения республики предопределяет высокую частоту заключения браков. В 2020 году в брак вступило около 40 тысяч женщин, из которых около 94 процентов - впервые. Создавать семьи женщины предпочитают в возрасте 18–25 лет.

Средний возраст женщин (29 лет) несколько выше, чем мужчин (27 лет). Но ведь и живут наши женщины дольше, чем мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении составила 76 лет в 2019 году, в то время как мужчин - 68 лет. Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить еще, в среднем, около 20 лет, мужчины – лишь 14 лет. Разрыв в продолжительности жизни связан с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин в 1,5-1,6 раза выше смертности женщин.

Средняя статистическая женщина Кыргызской Республики рожает первого ребенка в возрасте около 24 лет. А всего в течение своей жизни женщина имеет трех детей, что является достаточно высоким показателем. И в Кыргызстане, в отличие от многих стран СНГ, где рождаемость снизилась до уровня простого воспроизводства, обеспечивается расширенное воспроизводство населения, т.е. численность населения страны увеличивается, достигнув к концу 2020 года 6,6 млн. человек.

Каждая вторая женщина, заключившая брак, находилась в возрасте 20–24 лет, каждая пятая – в возрасте 18– 19 лет либо в возрасте 25-29 лет. Средний возраст вступления женщин в первый брак составил около 24 лет, в повторный – 35 лет.


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URL: https://www.vb.kg/398087
Теги:
8 Марта, зарплата, образование, праздник, трудоустройство, Кыргызстан, Нацстатком
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