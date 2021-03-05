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Яркая выставка, посвященная 8 Марта, открылась в Доме-музее Семена Чуйкова

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- Анастасия Карелина
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В мемориальном Доме-музее Семена Чуйкова открылась яркая выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная Международному женскому дню 8 Марта. Свои работы на суд публики выставили профессионалы и любители.

Проводить выставки накануне главного женского праздника в этом музее – традиция. Сколько их уже было трудно сосчитать. Но каждый год организаторы стараются удивить постоянных посетителей и случайно зашедших на огонек прохожих чем-нибудь необычным.

"На этот раз свои работы нам принесли 14 мастеров. В основном это, конечно же, женщины. Они в нашей стране очень талантливые. Для большинства рукоделие – хобби. Эти дамы успевают не только работать, строить карьеру, заботиться о домочадцах, но и создавать удивительные вещи. На нынешней выставке горожане смогут увидеть более ста произведений декоративно-прикладного искусства", - рассказала VB.KG заведующая Домом-музеем Марина Закревская.

Вышивка крестом, пожалуй, самый популярный у бишкекчанок вид рукоделия. Несмотря на то, что дело это непростое, требующее от человека большого внимания и завидного терпения. Представительниц прекрасной половины человечества не пугает даже то, что на одну картину может уйти до пяти-шести, а то и девяти месяцев.

Тамара Семенова вышивает картины крестом около десяти лет. Впервые решилась выставить их в прошлом году. В этом она вновь в числе участников весенней экспозиции. Уже успела оценить работы других мастериц, хочет попросить схемы понравившихся. А вот Алевтина Получаева вышивкой занимается лет двадцать.

"В детстве вышивала немного. Потом забросила это увлечение. А некоторое время назад мне вдруг снова захотелось взять иголку, нитки и сотворить что-то красивое. Как раз появилось много наборов, где есть и схема, и нитки подобраны. Мне нравится вышивать мелким крестом. Бывает, что на одной картине по 68-69 тысяч крестиков. Помню, принесла я вышитый букет сирени на выставку, а Марина говорит: "Вы извините, мы не можем выставить фотографию. Я, конечно, понимаю, что это была ваша работа, но...". То есть, она сразу даже не поняла, что это не фото, а вышивка, просто крестики едва различимы", - рассказала VB.KG Алевтина Получаева.

Алевтина по профессии теплотехник. Вышивка же – ее хобби, доставляющее огромнейшее удовольствие. Она не продает свои работы, это дело для души. А вот другой участник выставки Юрий Кочубей – профессионал, который в особом представлении не нуждается. Его работы, созданные в технике батик, известны не только в нашей стране, но и за рубежом.

А еще на этой выставке много смешных зверушек, связанных в технике амигуруми, пришедшей из Японии и столь популярной сейчас. Есть здесь также мозаика, папье-маше, фельтинг, румбокс, текстильная аппликация, шерстяная акварель. Оригинальные сумки и рюкзаки из джинсовой ткани принесла в музей София Гарасутдинова. Украшения из кожи решил показать публике еще один представитель сильной половины человечества – Алексей Гражданцев.

Выставка в Доме-музее Семена Чуйкова будет работать месяц, так что все желающие успеют увидеть необычные работы и, возможно, тоже решат в свободное от работы время творить.


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URL: https://www.vb.kg/398089
Теги:
8 Марта, выставка, музей, Бишкек, культура, Кыргызстан
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