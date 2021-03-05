Российские вузы, где занимаются и кыргызстанцы, вошли в рейтинговый топ-100

Шестнадцать вузов РФ вошли в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Во многих из них сегодня получают высшее образование и студенты из Кыргызстана.

Количество таких рейтинговых вузов выросло по сравнению с 2020 годом с 13 до 16, отмечают российские СМИ. Лидером в этом перечне остаётся Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Далее следуют, в том числе, НИУ "Высшая школа экономики", МГИМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Московский физико-технический институт, Томский политехнический университет и другие.

Рейтинг QS – это почти 14 тысяч образовательных программ, 1500 вузов со всего мира, 51 предмет, 5 предметных областей. Анализируемые критерии, на основании которых производится оценка: академическая репутация вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников (индекса для количественной оценки публикационной производительности ученого). При этом важность отдельных критериев в разных предметных направлениях отличается, в связи с чем у каждого из них – своя весовая шкала. На сей раз эксперты оценивали 1452 вуза, включая 40 российских.

Комментируя результаты престижного списка, ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул:

"Московский университет - один из наиболее динамично развивающихся классических университетов, представленных в международных рейтингах вузов. Сильная сторона рейтинга QS в том, что он оценивает не общую картину образовательного процесса, а конкретные предметные области, позволяющие сопоставлять активность отдельных факультетов и даже кафедр. Для нас это особенно важно с учётом активно идущего процесса формирования междисциплинарных научно-образовательных школ".

Студентами многих российских вузов, входящих в эти и другие международные рейтинги, сегодня являются и молодые кыргызстанцы. Выступая в минувшем году в ходе видеопресс-конференции на тему "Вопросы международного сотрудничества", министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о географии такой учебы:

"Первое место по понятным причинам занимает Москва - очевидно, что крупная агломерация всегда будет привлекать больше студентов. На втором месте Томская область, где учатся почти 600 кыргызстанцев. Затем в списке по числу студентов из КР Санкт-Петербург, Кострома и Татарстан".

Кыргызстанские студенты поступают на бюджет в вузы России через представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике. Преимущественно - на технические и технологические специальности, востребованы также медицина, направления, связанные с агробизнесом.

Согласно официальной информации, в 2019-2020 учебном году Россия выделила Кыргызстану 366 мест на обучение в образовательных организациях. На новый учебный год квота не сократилась, составив 370 мест. Сегодня в 464 российских вузах обучаются 15 557 кыргызстанцев. Из них 6 567 за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Оше планируется открыть филиал МГУ. Как отмечал в ходе прошлогодней видеоконференции ректор этого вуза Виктор Садовничий, предусматривается, что все основные дисциплины в филиале будут вести преподаватели из МГУ, числом около ста, помимо каких-то особых предметов, например, истории Кыргызстана.