Улукбек Марипов: Сохраняйте традиции предков! Гордо носите наш ак калпак!

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов поздравил кыргызстанцев с Днем национального головного убора ак калпака:

"Уважаемые кыргызстанцы! От всего сердца поздравляю вас с Днём национального головного убора кыргызов - ак калпака.

Национальный головной убор ак калпак имеет большую и богатую историю, неразрывно связанную со становлением кыргызского народа.

Веками головной убор ак калпак сопровождал кыргызских джигитов в любую погоду и время. Хочу отметить, что с каждым годом растет число молодых ребят, которые в повседневной жизни регулярно надевают ак калпак. Это очень радостный факт, свидетельствующий о том, что наши многовековые традиции живы и будут сохранены следующими поколениями.

Убежден, что без сохранения традиций любой народ обречен на исчезновение. Поэтому призываю всех к единству. Гордо носите наш ак калпак, такой же величавый и красивый, как белоснежные горы Ала-Тоо!

С праздником, дорогие сограждане!"