В ущелье Кунтуу найден мертвым, пропавший ранее мужчина

В ущелье Кунтуу в Сокулукском районе Чуйской области найдено тело пропавшего ранее мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщение о найденном теле поступило в дежурную часть 4 марта.

"По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, личность мужчины которым оказался ранее разыскиваемый органами внутренних дел Аламудунского района Т.М.,1962 года рождения, который вышел из дома 21 февраля 2021 года и не вернулся", - говорится в сообщении милиции.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

Для выяснения всех обстоятельств дела проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы.