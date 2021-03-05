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В ущелье Кунтуу найден мертвым, пропавший ранее мужчина

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- Екатерина Улитина
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В ущелье Кунтуу в Сокулукском районе Чуйской области найдено тело пропавшего ранее мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщение о найденном теле поступило в дежурную часть 4 марта.

"По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, личность мужчины которым оказался ранее разыскиваемый органами внутренних дел Аламудунского района Т.М.,1962 года рождения, который вышел из дома  21 февраля 2021 года и не вернулся", - говорится в сообщении милиции.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

Для выяснения всех обстоятельств дела проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/398097
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, труп, Кыргызстан
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