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В Караколе задержаны депутат и чиновник Минтранса

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5 марта 2021 года АКС ГКНБ КР в рамках досудебного производства по факту присвоения или растраты вверенного имущества задержан депутат Каракольского городского кенеша "Ч.Т.Ч." и начальник Регионального отдела № 4 ДДХ при МТиД КР "К.К.У.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что депутат Каракольского городского кенеша "Ч.Т.Ч.", являясь учредителем ОсОО "Дорстройсервис" в период с 2015 по 2020 годы, злоупотребляя должностным положением, вступив в сговор с начальником Регионального отдела № 4 ДДХ при МТиД КР "К.К.У", способствовал в заключении контрактов на выполнение завышенных объемов ремонтных работ дорожной сети г. Каракол со стороны указанного ОсОО.

Задержанные водворены в ИВС ГОВД г. Каракол.

В настоящее время ГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению суммы нанесенного ущерба государству, а также причастности других должностных лиц к указанным фактам.

По данным СМИ, задержанными являются депутат Туганбек Чолпонбаев и его родственник Кудайкул Кучуков.


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URL: https://www.vb.kg/398099
Теги:
ГКНБ, дороги, задержание, Каракол, строительство, Кыргызстан
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