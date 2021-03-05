В Караколе задержаны депутат и чиновник Минтранса

5 марта 2021 года АКС ГКНБ КР в рамках досудебного производства по факту присвоения или растраты вверенного имущества задержан депутат Каракольского городского кенеша "Ч.Т.Ч." и начальник Регионального отдела № 4 ДДХ при МТиД КР "К.К.У.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что депутат Каракольского городского кенеша "Ч.Т.Ч.", являясь учредителем ОсОО "Дорстройсервис" в период с 2015 по 2020 годы, злоупотребляя должностным положением, вступив в сговор с начальником Регионального отдела № 4 ДДХ при МТиД КР "К.К.У", способствовал в заключении контрактов на выполнение завышенных объемов ремонтных работ дорожной сети г. Каракол со стороны указанного ОсОО.

Задержанные водворены в ИВС ГОВД г. Каракол.

В настоящее время ГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению суммы нанесенного ущерба государству, а также причастности других должностных лиц к указанным фактам.

По данным СМИ, задержанными являются депутат Туганбек Чолпонбаев и его родственник Кудайкул Кучуков.