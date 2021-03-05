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Переименовать город Бишкек в Манас предлагает Каптагаев

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- Мария Стрельцова
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Общественный деятель Эмилбек Каптагаев на своей странице в Фейсбуке предложил переименовать город Бишкек в Манас.

"Создание истории на ложном месте ни к чему хорошему не приведет. Даже если в прошлом, действительно проживал такой человек - Бишкек, именем которого названа столица, все равно неизвестно: названа местность его именем или же родители его назвали по месту рождения. Тем более писательница Нурия Шагапова призналась, что в 1991 году по просьбе академика Плоских придумала и написала "Бишкек жомогу" (сказка, вымысел про Бишкек баатыра – прим. автора). Теперь собираются высечь на камне Бишкек как "основателя столицы", что совсем неправильно. Раз нет документальных исторических подтверждений, это дело надо прекратить, не углубляясь", - пишет Каптагаев.

Он предлагает не спорить на эту тему, и назвать столицу Манас. Более того посоветовал вынести этот вопрос на референдум 11 апреля вместе с Конституцией. По его мнению, стыдно говорить, что город носит имя "фейка".


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URL: https://www.vb.kg/398100
Теги:
Эмилбек Каптагаев, Бишкек
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Комментарии
Нинико
05.03.2021, 16:05

Ага сейчас самое время денег в стране нету продукты дорожают. Неужели нет других более важных проблем в стране?

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